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Полковник Макгрегор призвал выслушать русских для завершения конфликта на Украине

10:14
  • пятница
  • 01 сентября 2023

У США и ЕС есть лишь один шанс

Американские власти должны "выслушать русских" для мирного урегулирования "бессмысленного" конфликта на Украине. Об этом в интервью американскому журналисту Стивену Гарднеру полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.

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"Вы должны присесть, выпить чай, кофе или то, что они вам предложат, и начать слушать русских", - заявил Макгрегор, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом военный аналитик подчеркнул, что эскалация украинского кризиса произошла именно из-за "многолетнего отказа" США и ЕС от выслушивания позиции российской стороны по поводу решения "украинского вопроса". По его словам, Вашингтон обязан инициировать мирное соглашение на условиях Москвы не только для прекращения боевых действий на территории Украины, но и для обеспечения стабильности на европейском континенте.

Он также добавил, что для возобновления переговорного процесса между Москвой и Киевом американские и европейские политики должны продемонстрировать свою готовность к дипломатическому урегулированию конфликта. Иными словами, в ближайшее время США и ЕС должны прекратить оказывать киевскому режиму финансовую и военную помощь, заключил аналитик.

Ранее полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что провал контрнаступления Украины указывает на неудачу стран "коллективного" Запада в "уничтожении" России. По мнению военного аналитика, американские и европейские политики недооценили оборонительный потенциал российской армии в зоне военной спецоперации.

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