Олег Митволь признал вину в хищениях

Политику вменили хищения при строительстве метро в Красноярске

Председатель совета директоров компании "Красноярский трест инженерно-строительных изысканий", бывший заместитель руководителя Росприроднадзора Олег Митволь признал вину в мошенничестве. Об этом в пятницу, 1 сентября, рассказали в правоохранительных органах.

Уголовное дело в отношении Митволя будут рассматривать в Железнодорожном районном суде в особом порядке. Процесс начнется 14 сентября, сообщает ТАСС.

Митволя подозревают в хищении 900 миллионов рублей, выделенных связанной с ним организации на строительство красноярского метро. Расследование уголовного дела ведется по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

В июне депутат Государственной думы Александр Хинштейн рассказал, что Митволь заключил сделку со следствием и признал свою вину. Тем не менее, суд отказался отпустить обвиняемого из-под стражи.

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