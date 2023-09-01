Для российских школьников прозвенел первый в учебном году звонок

Больше 18 млн детей вновь сели за парты

Все эмоции невозможно спрятать. Глаза первоклассников выдают. Для юных охотников за знаниями все происходящее - в новинку. Потому и стараются жадно рассмотреть и запомнить каждую деталь. Сегодня они начинают свой школьный путь - исключительно с улыбками.

Идеально выглаженные рубашки у мальчиков. У девочек - нарядные платья. На голове - пышные банты, чуть ли не больше самих школьниц. На этом празднике малыши - самые серьезные.

Волнуются не только дети, но и их родители. К новому жизненному этапу первоклассники готовились долго. Настроение - отличное.

В этом году в столичные школы пришло больше 1 миллиона 100 тысяч юных москвичей. Абсолютный рекорд в истории города. Первоклассников за парты сели около 120 тысяч.

С началом учебного года всех школьников поздравил мэр Сергей Собянин: "Это один из самых главных праздников в нашей молодой и энергичной Москве, которая вновь переходит на школьное время. Время учиться и учить. Пусть каждый учебный день приносит радость новых знаний и открытий. Пусть всегда рядом будут мудрые педагоги и родители, готовые подсказать и помочь, вдохновить и увлечь. В добрый путь по стране знаний".

Традиционный открытый урок для школьников сегодня проведет президент Владимир Путин. 1 сентября с одинаковым размахом проходит во всех российских регионах. В Крыму в этом году впервые открыли набор в первый казачий класс. Среди дополнительных предметов: строевая подготовка и основа православной культуры.

Линейки в честь начала учебного года проходят и для тех детей, которые вынужденно пребывают в больницах. В рамках проекта "УчимЗнаем" в 60 госпитальных школах от Владивостока до Калининграда звенит праздничный звонок. В путь за знаниями провожают первоклассников-пациентов Российской детской клинической больницы. Мероприятие проходит совместно с созданным президентом фондом "Круг добра".

В этот день школьникам традиционно желают усидчивости и веры в себя - только так можно достичь любых высот. Ну а родители и учителя всегда придут на помощь.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр"

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