Националистам для масштабного наступления в Донбассе остро не хватает техники

Господствующие высоты вокруг Артемовска. Танки, которые сегодня националисты бросили на штурм Клещеевки, артиллеристы встречают огнем прямой наводкой. Понимая, что бронетехнике не прорваться, боевики пытаются закрепиться в лесу. Но и тут засада.

Курдюмовка, Клещеевка, пригороды Артемовска. По всему периметру противник отброшен. Отчаявшись взять этот фронт нахрапом, ВСУ пытаются сравнять с землей позиции российских войск огнем артиллерии. Забрасывают окопы кассетными боеприпасами. Но бойцы уже по звуку определяют, какой снаряд летит. И успевают спрятаться.

Командиры разведгрупп говорят - ВСУ начинают выдыхаться и уставать. И уже очевидно - националистам для масштабного наступления в Донбассе остро не хватает техники. Вот характерный пример: американская БМП с десантом получает в удар в борт из гранатомета. В "капсуле" паника. Боевики выбираются наружу. Бросив машину, разбегаются кто куда. И, судя по крикам, половина из них ранены.

В Запорожской области ВСУ бросили все силы на штурм поселка Вербовое. Но, по сути, оказались в ловушке. Российские батареи на холмах. Националисты в низине. От огня реактивных установок и авиации спрятаться негде.

Военные говорят - ореховское направление превратилось для ВСУ в гиблое место. За три летних месяца, что шло контрнаступление в Запорожье, украинская армия потеряла более 120 единиц техники. А убитыми и раненными, по разным оценкам, от 40 до 60 тысяч человек. Но взломать даже первую линию обороны российских войск националисты так и не смогли.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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