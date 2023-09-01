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В России вспоминают жертв трагедии в Беслане

11:53
  • пятница
  • 01 сентября 2023

В результате теракта погибли 334 человека

Сегодня вся страна вспоминает жертв трагедии в Беслане. Прошло 19 лет, но боль остается в сердце каждого.

Тогда - утром 1 сентября 2004 года - отряд террористов захватил школу во время праздничной линейки. Три дня они удерживали в заложниках больше тысячи человек, не давая им еду и воду.

В результате теракта погибли 334 человека, 186 из них - дети. В ходе спецоперации наших спецслужб все боевики были ликвидированы.

Каждый год, с 1 по 3 сентября, проходят Дни памяти. На место трагедии местные жители приносят цветы и игрушки. А в спортзале, где удерживали заложников, зажигают свечи.

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