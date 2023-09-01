Властям США становится все труднее замалчивать внутренние проблемы

Выборы 2024 года все ближе

Первые 10 американских танков "Абрамс" прибудут на Украину в сентябре, сообщает издание Politico, ссылаясь на официального представителя Пентагона.

"Группа украинских солдат завершила программу обучения на американских танках. Это новое смертоносное оружие, которое, как надеются чиновники, поможет Киеву прорвать укрепившуюся оборону России. Около 200 украинцев тренировались на полигонах армии США в Германии", - сказано в материале.

Сейчас "Абрамсы" в Германии. По официальной версии - на ремонте. Но на самом деле их просто разукомплектовывают, упрощая конструкцию и убирая секретные компоненты. Ведь, как показала практика, хваленую западную технику российские войска с легкостью уничтожают и захватывают к качестве трофеев. Нерадужная перспектива для американского ВПК. Да и для украинцев.

Киев требует как можно больше оружия. Но в политических кругах в Европе и за океаном уже нет прежнего единства. В США с приближением выборов республиканцы все активнее критикуют Белый дом за поддержку Украины. Да и внутренние проблемы все труднее замалчивать. Кто будет продвигать политическую повестку, если у власти - причем в обеих партиях - люди, которые вряд ли способны объективно оценивать реальность. Старейший республиканец и лидер партии в Сенате Митч Макконнелл в последнее время постоянно дает поводы задуматься о его здоровье. Очередное провальный брифинг спикера теперь вовсю обсуждает пресса.

"Весной у Макконнелла было сотрясение мозга - он упал в отеле, был госпитализирован и провел шесть недель на больничном. А после того, как вернулся к работе, выглядит слабым и говорит сбивчиво. Я, конечно, не врач, но возникает все больше вопросов: сможет ли он снова баллотироваться в 2026 году и сохранит ли свой пост до выборов в 2024-м?", - задается вопросом Мэри Клэр Джалоник, репортер журналистского пула в Конгрессе США.

Байден обещал серьезно поговорить с Макконнеллом. Вот только не забыл бы. Ведь и сам постоянно теряется во времени и в пространстве. Новый конфуз случился во время посещения Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях. В окружении президента понимают, что реакция Байдена на страшный пожар на Гавайях серьезно ударила по его репутации, и настояли, чтобы глава Белого дома пообщался со спасателями. Беседа была недолгой.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"