Сумма ущерба - более 200 миллионов рублей

По грудь в воде жители выбираются из затопленных домов. Мощные ливни накрыли Южно-Сахалинск. Действует режим ЧС.

А это кадры затопленной ТЭЦ: очевидцы сообщают, что утонули двигатели, турбины. Из-за чего возможны перебои с электроэнергией.

За ночь в регионе выпало больше месячной нормы осадков. Около 30 человек эвакуировали в пункт временного размещения. Под воду ушли дороги, магазины, парки. Вода подступила и к школам. Из-за чего День знаний - перенесли на 4 сентября.

В Приморье, в Уссурийске, многоэтажку затопило по первые этажи. Выбраться можно только водным транспортом. Из-за мощных циклонов в Приморье пострадали 23 школы. Сумма ущерба - более 200 миллионов рублей. Ряд районных администраций приняли решение начать учебный год с 11 сентября. Но торжественные линейки все же прошли в большинстве образовательных учреждениях.

Учебный год пришлось отложить и некоторым из туристов. Отдыхающие не могут выбраться с южного побережья Хасанского района, где размыло все дороги. Сотни людей вывозит отряд кораблей Тихоокеанского флота. Спасательная операция длилась почти сутки.

Большой десантный корабль швартуется у берегов Владивостока уже поздней ночью. На его борту - около тысячи туристов со всей России. Последние шесть часов они провели в дороге, и сейчас уже точно можно сказать, что им удалось выбраться из отрезанного курортного поселка Андреевка.

На берегу уставших туристов встречают спасатели, медики, готовые оказать помощь. Выходят небольшими группами по 20 человек. Большинство во Владивостоке впервые. Поэтому людям помогают сориентироваться.

Такой морской круиз, конечно, не входил в планы отдыхающих. Из-за стихии одни экстренно закончили отпуск, другие наоборот задержались. Всем туристам помогут вернуть билеты на самолеты и поезда, говорят специалисты. Тем, кому негде остановиться, предложили расположиться в школах и гостиницах.

Тем временем коммунальные службы продолжают устранять последствия разрушительных циклонов. В воде до сих пор остаются более пятисот жилых домов, около двух тысяч придомовых территорий. 33 населенных пункта отрезанны от транспортного сообщения.

Ольга Скрипникова, "ТВ Центр"

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