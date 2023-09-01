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Латвия может отменить постоянные ВНЖ для россиян со 2 сентября

10:21
  • пятница
  • 01 сентября 2023

Официально Рига не подтверждала эту информацию

Постоянные виды на жительство (ВНЖ) граждан России, которые до этого были гражданами или негражданами Латвии, станут недействительными со 2 сентября. Об этом в пятницу, 1 сентября, сообщают местными средства массовой информации.
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По данным агентства LETA, чтобы не лишиться ВНЖ, к 1 сентября россияне должны будут подтвердить знание государственного языка и наличие доходов.

Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо и глава МВД Мари Рантанен заявили о необходимости переоценки существующих требований для граждан России на получение виз и вида на жительство в стране. По словам политиков, "необходимо сделать все, чтобы через границу не проникали люди, которые могут стать причиной угрозы национальной безопасности страны".

При этом глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс уверял, что Таллин не планирует высылать российских граждан из страны по примеру Латвии и Литвы. Чиновник подчеркнул, что власти Эстонии никогда не обсуждали возможность депортации граждан России из страны.

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