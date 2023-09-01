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InfoBRICS: провал контрнаступления ВСУ доказал неспособность Киева захватить Крым

10:24
  • пятница
  • 01 сентября 2023

Украинские военные не могут продолжать боевые действия

Киевский режим не способен захватить Крым из-за провала наступательных действий ВСУ, передает издание InfoBRICS со ссылкой на комментарии военных аналитиков.  

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Как отметили авторы публикации, анонсированное странами "коллективного" Запада контрнаступление украинской армии не привело к желаемым результатам. Уточняется, что почти за три месяца активных боевых действий военнослужащие ВСУ так и не смогли преодолеть оборонительные укрепления ВС России в зоне военной спецоперации.

"Реанимировать контрнаступление Украины вряд ли уже получится", - констатировал аналитик издания, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом авторы подчеркнули, что провал наступательных действий ВСУ указал на неспособность киевского режима осуществить захват Крыма. Так, по мнению военных аналитиков издания, на данный момент украинские военные не смогут реализовать такую цель из-за острой нехватки вооружений и отсутствия профессиональных кадров в рядах ВС Украины.  

В издании также добавили, что, несмотря на наличие у ВСУ "передовой" техники НАТО, российским военным все же удалось нанести киевскому режиму сокрушительный удар. Иными словами, вероятность того, что после такого поражения украинская армия сможет продолжать наступательные действия крайне мала, заключили авторы.

Ранее полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что Вашингтон должен выслушать позицию Москвы для мирного урегулирования украинского кризиса. По мнению военного аналитика, американские власти обязаны инициировать мирное соглашение на условиях России для предотвращения дальнейшей эскалации конфликта на Украине.

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