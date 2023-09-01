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Киев признал разработку дальнобойных ракет с 2020 года

10:22
  • пятница
  • 01 сентября 2023

Об этом рассказали в СНБО

Киев начал разработку ракет дальностью 700 километров еще в начале 2020 года. Об этом в пятницу, 1 сентября, рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

По словам политика, "мало кто знает, но первый указ президента относительно программы был еще 1 марта 2020 года, имейте в виду, что еще в феврале 2020 года мы готовили соответствующее решение СНБО".

Это заявление последовало за сообщением украинского президента Владимира Зеленского об успешном применении ВСУ украинского дальнобойного оружия. При этом политик не уточнял, о чем именно идет речь, сообщает РИА Новости.

При этом украинские власти просят Запад обеспечить их дальнобойными ракетами, заверяя при этом, что не будут использовать их для атак на российскую территорию.

В частности, Украина хочет получить от Вашингтона американские крылатые ракеты JASSM, которые могут помочь ей захватить Крым, поскольку с данными ракетами совместимы истребители F-16, на получении которых настаивает Киев.

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