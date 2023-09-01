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Атака украинского БПЛА не нарушила работу Курской АЭС

10:36
  • пятница
  • 01 сентября 2023

Дрон сбили в районе Курчатова

Курская атомная электростанция, находящаяся в Курчатове, продолжает работать в штатном режиме после удара украинского БПЛА по городу утром 1 сентября.
Два беспилотника сбили в Курской области

Как подчеркивается в Telegram-канале станции, радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне природного.

Ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Украина не наносит удары по Запорожской атомной электростанции, понимая, что в ответ Россия ударит по украинским атомным объектам.

Тем не менее, 9 августа источники сообщали, что сотрудники спецслужб перехватили летевший в сторону Запорожской АЭС ударный беспилотник ВСУ. Благодаря профессионализму сотрудников российских спецслужб аппарат был вовремя "перехвачен и посажен".

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