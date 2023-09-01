ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россиянам запретили вешать гаджеты на лобовое стекло

10:30
  • пятница
  • 01 сентября 2023

Они перекрывают обзор

С 1 сентября в России вступает в силу запрет размещать гаджеты на лобовом стекле автомобиля, если они мешают обзору водителя.

Речь идет, в частности, о видеорегистраторах, креплениях для телефона и навигатора, транспондер. Их вешать на лобовое стекло нельзя.

Нарушением не считается размещение на лобовом стекле антенны, зеркал заднего вида, деталей стеклоочистителей, нагревательных элементов ветрового стекла, передает РБК.

Кроме того, с 1 сентября нельзя использовать шины не по сезону. То есть машину с шипованной резиной нельзя эксплуатировать в летние месяцы, а с летней резиной – в декабре, январе и феврале.

Также автомобилистам нельзя будет устанавливать не заводские детали на части рулевого управления и ездить на машине с неисправной системой ABS.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Телефон на лобовом стекле
Телефон на лобовом стекле
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.