Россиянам запретили вешать гаджеты на лобовое стекло

Они перекрывают обзор

С 1 сентября в России вступает в силу запрет размещать гаджеты на лобовом стекле автомобиля, если они мешают обзору водителя.

Речь идет, в частности, о видеорегистраторах, креплениях для телефона и навигатора, транспондер. Их вешать на лобовое стекло нельзя.

Нарушением не считается размещение на лобовом стекле антенны, зеркал заднего вида, деталей стеклоочистителей, нагревательных элементов ветрового стекла, передает РБК.

Кроме того, с 1 сентября нельзя использовать шины не по сезону. То есть машину с шипованной резиной нельзя эксплуатировать в летние месяцы, а с летней резиной – в декабре, январе и феврале.

Также автомобилистам нельзя будет устанавливать не заводские детали на части рулевого управления и ездить на машине с неисправной системой ABS.

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