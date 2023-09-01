Правящая партия Грузии начала процедуру импичмента президента

Причиной этого стало несогласованное посещение стран ЕС

Депутаты правящей партии Грузии инициировали процедуру импичмента в отношении президента страны Саломе Зурабишвили. Об этом в ходе очередного брифинга заявил лидер политической партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе.

"На политсовете партии мы приняли решение начать процедуру импичмента президента", - заявил Кобахидзе, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом лидер правящей партии подчеркнул, что основанием для инициации процедуры импичмента в отношении действующего президента Грузии стали неоднократно выявленные акты "злоупотреблением должностными полномочиями".

Он также добавил, что несогласованные визиты президента Зурабишвили в страны ЕС вызвали "огромное недовольство" среди представителей политического истеблишмента Грузии. Такие действия президента и ее соратников стали "катализатором" социально-экономического кризиса на территории страны, заключил лидер партии.

Ранее власти Грузии отказали президенту Зурабишвили в посещении десяти стран ЕС. По данным СМИ, несмотря на решительный отказ правительства, она все же отправилась в несогласованное турне для возобновления переговорного процесса с лидерами ведущих стран Европы о предоставлении Грузии статуса кандидата в члены Европейского союза.

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