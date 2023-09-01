Правительство России смягчило условия льготной ипотеки для IT-специалистов

Отменен зарплатный ценз

Российский кабмин скорректировал условия предоставления льготных ипотечных займов работникам сферы информационных технологий. Об этом в пятницу, 1 сентября, рассказали в пресс-службе правительства.

Отныне IT-специалисты в возрасте до 36 лет смогут оформить льготный ипотечный кредит без учета требований к уровню минимальной зарплаты, тогда как прежде они должны были зарабатывать не менее 150 тысяч рублей в месяц в Москве, не менее 120 тысяч рублей в месяц в городах-миллионниках и не менее 70 тысяч рублей в других населенных пунктах, сообщается на официальном сайте кабмина.

Льготная ипотека — один из инструментов, призванных решить проблему дефицита кадров в российской сфере информационных технологий. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко признавал, что в стране наблюдается "огромный дефицит" таких специалистов, хотя "IT-отрасль у нас, наверное, одна из самых обласканных с точки зрения мер поддержки, которые мы ей даем".

С января льготная ипотека стала доступна сотрудникам всех аккредитованных IT-компаний в возрасте от 18 до 50 лет (было от 22 до 44 лет). Ставка по кредиту не превышает 5% годовых.

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