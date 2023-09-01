ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Правительство России смягчило условия льготной ипотеки для IT-специалистов

11:01
  • пятница
  • 01 сентября 2023

Отменен зарплатный ценз

Российский кабмин скорректировал условия предоставления льготных ипотечных займов работникам сферы информационных технологий. Об этом в пятницу, 1 сентября, рассказали в пресс-службе правительства.
В Госдуме предложили ввести жилищные сертификаты для учителей

Отныне IT-специалисты в возрасте до 36 лет смогут оформить льготный ипотечный кредит без учета требований к уровню минимальной зарплаты, тогда как прежде они должны были зарабатывать не менее 150 тысяч рублей в месяц в Москве, не менее 120 тысяч рублей в месяц в городах-миллионниках и не менее 70 тысяч рублей в других населенных пунктах, сообщается на официальном сайте кабмина.

Льготная ипотека — один из инструментов, призванных решить проблему дефицита кадров в российской сфере информационных технологий. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко признавал, что в стране наблюдается "огромный дефицит" таких специалистов, хотя "IT-отрасль у нас, наверное, одна из самых обласканных с точки зрения мер поддержки, которые мы ей даем".

С января льготная ипотека стала доступна сотрудникам всех аккредитованных IT-компаний в возрасте от 18 до 50 лет (было от 22 до 44 лет). Ставка по кредиту не превышает 5% годовых.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
IT-специалист
IT-специалист
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.