Россия продолжает спецоперацию

Специальная военная операция России придала мощный импульс к установлению справедливости и многополярности в мире. Такое заявление сделал в пятницу, 1 сентября, российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Дипломат в День знаний встретился с первокурсниками и профессорско-преподавательским составом МГИМО.

Лавров подчеркнул, что "страны глобального Юга, мы еще называем их странами нового большинства, не хотят больше жить по тем правилам, которые "золотой миллиард" придумал под руководством США и всем навязывает", сообщает ТАСС.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин отмечал, что напряженная геополитическая ситуация в мире указывает на сохранение "менталитета холодной войны". Политик призвал членов БРИКС должны преодолеть издержки устаревшей парадигмы мироустройства и начать развивать многополярную систему международных отношений.

При этом заместитель директора департамента внешнеполитического планирования МИД России Николай Макаров указывал, что Соединенные Штаты и их европейские сателлиты делают все, чтобы затормозить процесс демократизации международных отношений "в стремлении обеспечить себе глобальное доминирование, навязать свою волю странам мирового большинства".

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