ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лавров: СВО дала мощный импульс к установлению справедливости в мире

11:20
  • пятница
  • 01 сентября 2023

Россия продолжает спецоперацию

Специальная военная операция России придала мощный импульс к установлению справедливости и многополярности в мире. Такое заявление сделал в пятницу, 1 сентября, российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Дипломат в День знаний встретился с первокурсниками и профессорско-преподавательским составом МГИМО.

Лавров подчеркнул, что "страны глобального Юга, мы еще называем их странами нового большинства, не хотят больше жить по тем правилам, которые "золотой миллиард" придумал под руководством США и всем навязывает", сообщает ТАСС.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин отмечал, что напряженная геополитическая ситуация в мире указывает на сохранение "менталитета холодной войны". Политик призвал членов БРИКС должны преодолеть издержки устаревшей парадигмы мироустройства и начать развивать многополярную систему международных отношений.

При этом заместитель директора департамента внешнеполитического планирования МИД России Николай Макаров указывал, что Соединенные Штаты и их европейские сателлиты делают все, чтобы затормозить процесс демократизации международных отношений "в стремлении обеспечить себе глобальное доминирование, навязать свою волю странам мирового большинства".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Сергей Лавров
Сергей Лавров
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.