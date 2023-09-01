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19FortyFive: российские системы ПВО С-300 легко уничтожат истребители F-16

11:39
  • пятница
  • 01 сентября 2023

Пилоты ВСУ не смогут освоить американские самолеты

Американские истребители F-16 не смогут противостоять стоящим на вооружении российской армии системам ПВО. Об этом в интервью изданию 19FortyFive заявила военный аналитик Майя Карлин.   

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Как отметила аналитик, несмотря на "впечатляющие" технические характеристики истребителей, такие аппараты никогда не принимали участия в "широкомасштабных войнах". По мнению Карлин, именно отсутствие боевого опыта является "ахиллесовой пятой" этих самолетов.   

"Этим истребителям четвертого поколения будет нелегко превзойти более совершенные российские системы, такие как С-300", - заявила Карлин, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом военный аналитик подчеркнула, что для управления F-16 украинским пилотам потребуется провести "колоссальное количество времени" на учебных полигонах НАТО. По ее словам, летчики ВСУ, привыкшие летать исключительно на советских самолетах, не смогут в ближайшие время освоить американские истребители.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в общей сложности киевскому режиму потребуется порядка 160 истребителей F-16. По мнению украинского лидера, именно такое количество летательных аппаратов позволит ВСУ доминировать в воздушном пространстве.  

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