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Школы в Донецке проводят линейки под обстрелами

11:38
  • пятница
  • 01 сентября 2023

Ученики боятся, но хотят вернуться в школу

Около половины школ в Донецке решили провести торжественные линейки по случаю Дня знаний.

В самых опасных районах школьные линейки проходят в онлайн-режиме, во всех остальных – в комбинированном, передает РИА Новости.

"Некоторые учащиеся ощущают страх. Но большая часть все-таки очень рада вернуться в школу", - рассказала директор одной из гимназий города.

По данным на утро 1 сентября Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Донецку 10 снарядов натовского калибра 155 миллиметров.

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