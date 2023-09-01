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Учения ОДКБ стартовали в Белоруссии

11:38
  • пятница
  • 01 сентября 2023

Маневры называются "Боевое братство"

Церемония открытия учений Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Боевое братство — 2023" прошла в пятницу, 1 сентября, в Брестской крепости.

Участие в маневрах будут принимать более 2,5 тысячи военных, учения продлятся до 6 сентября, сообщает РИА Новости.

Ранее начальник объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров рассказал, что на учения "Боевое братство — 2023" пригласили наблюдателей из Саудовской Аравии, Ирана, КНР и Монголии. Он не исключил дальнейшего расширения организации и пополнения списка наблюдателей.

При этом гарантом безопасности всех членов ОДКБ Сидоров назвал российское ядерное оружие, подчеркнув при этом, что Москва никому не угрожает его применением.

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