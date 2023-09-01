Австрия предупредила о катастрофе в случае принятия Украины в ЕС раньше других

Целый ряд стран годами ждет своей очереди, у Киева не должно быть приоритета

Евросоюз столкнется с "геостратегической катастрофой", если решит принять Украину в состав сообщества быстрее, чем других кандидатов на вступление. Такое мнение в пятницу, 1 сентября, высказал министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг.

Дипломат подчеркнул, что в вопросе расширения ЕС "мы не можем отдавать приоритет Украине, отодвинув в сторону другие страны".

Вместе с тем Шалленберг высказался в поддержку дальнейших шагов по вступлению Украины и Молдавии в ЕС, но призвал не допустить возникновения "системы скотного двора по Джорджу Оруэллу, при которой одни страны-кандидаты равнее других", пишет Politico.

В июне лидеры десяти государств — членов Евросоюза провели встречу в Брюсселе на полях саммита ЕС для обсуждения последствий возможного расширения союза за счет Украины и других стран. Источник заверил, что "появляется очень прочный консенсус о том, что мы больше не задаем себе вопрос, следует ли их принимать, он достигнут".

При этом президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что рассчитывает на старт переговоров о членстве Украины в интеграционном объединении в течение полугода.

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