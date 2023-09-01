Шойгу поздравил слушателей Военной академии Генштаба с началом нового учебного года

Около 40% обучающихся - участники СВО

Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил слушателей Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил с началом нового учебного года.

В этом учебном году подготовку в Академии пройдут военные специалисты высшего звена из 26 дружественных государств. 80% обучающихся в Академии - ветераны боевых действий, около 40% - участники СВО

"Ваш бесценный опыт позволит актуализировать учебные программы образовательных организаций", - заявил Шойгу.

Министр добавил, что за свою двухвековую историю Академия выпустила более 25-ти тысяч квалифицированных специалистов, которые внесли существенный вклад в оборону государства и защиту суверенитета.

Ранее Шойгу поздравил курсантов, профессорско-преподавательский состав и воспитанников образовательных организаций Минобороны с 1 сентября. В этом году в стране начнут работать новые учебные заведения, в частности, Донецкое высшее общевойсковое командное училище и Иркутское суворовское военное училище и другие.

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