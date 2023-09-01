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Шойгу поздравил слушателей Военной академии Генштаба с началом нового учебного года

11:56
  • пятница
  • 01 сентября 2023

Около 40% обучающихся - участники СВО

Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил слушателей Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил с началом нового учебного года.

В этом учебном году подготовку в Академии пройдут военные специалисты высшего звена из 26 дружественных государств. 80% обучающихся в Академии - ветераны боевых действий,  около 40% - участники СВО

"Ваш бесценный опыт позволит актуализировать учебные программы образовательных организаций", - заявил Шойгу.

Министр добавил, что за свою двухвековую историю Академия выпустила более 25-ти тысяч квалифицированных специалистов, которые внесли существенный вклад в оборону государства и защиту суверенитета. 

Ранее Шойгу поздравил курсантов, профессорско-преподавательский состав и воспитанников образовательных организаций Минобороны с 1 сентября. В этом году в стране начнут работать новые учебные заведения, в частности, Донецкое высшее общевойсковое командное училище и Иркутское суворовское военное училище и другие.

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