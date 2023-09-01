"Мы требуем возмещений!": в Польше назвали условие для нормализации работы с Германией в ЕС

Варшава требует от Берлина возмещения ущерба

Варшава и Берлин смогут снова нормально сотрудничать в рамках ЕС при условии выплаты репараций за нанесенный во время Второй мировой войны ущерб. Об в ходе выступления, приуроченного к годовщине начала конфликта, заявил премьер-министр Польши Матюшу Моравецкий.

"Мы требуем возмещений! Возмещение в виде репараций необходимо для того, чтобы эту страницу истории можно было закрыть", - заявил Моравецкий, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом политик подчеркнул, что для нормального сотрудничества между Польшей и Германией в рамках Евросоюза немецкие политики должны выплатить репарации за причиненный польскому народу ущерб в ходе Второй мировой войны. По его словам, именно при выполнении этого условия дожившие до наших дней свидетели военных преступлений нацистской Германии смогут "спокойно думать о будущем".

Ранее заместитель главы МИД Польши Аркадиуш Мулярчик заявил, что Варшава инициирует в Совете Европы принятие резолюции о выплате Берлином компенсаций за нанесенный нацистской Германией ущерб в ходе Второй мировой войны.

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