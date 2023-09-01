ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Мы требуем возмещений!": в Польше назвали условие для нормализации работы с Германией в ЕС

12:13
  • пятница
  • 01 сентября 2023

Варшава требует от Берлина возмещения ущерба

Варшава и Берлин смогут снова нормально сотрудничать в рамках ЕС при условии выплаты репараций за нанесенный во время Второй мировой войны ущерб. Об в ходе выступления, приуроченного к годовщине начала конфликта, заявил премьер-министр Польши Матюшу Моравецкий.

Польша попросила США помочь добиться от Германии репараций
Польша потребует репараций от ФРГ через Совет Европы

"Мы требуем возмещений! Возмещение в виде репараций необходимо для того, чтобы эту страницу истории можно было закрыть", - заявил Моравецкий, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом политик подчеркнул, что для нормального сотрудничества между Польшей и Германией в рамках Евросоюза немецкие политики должны выплатить репарации за причиненный польскому народу ущерб в ходе Второй мировой войны. По его словам, именно при выполнении этого условия дожившие до наших дней свидетели военных преступлений нацистской Германии смогут "спокойно думать о будущем".

Ранее заместитель главы МИД Польши Аркадиуш Мулярчик заявил, что Варшава инициирует в Совете Европы принятие резолюции о выплате Берлином компенсаций за нанесенный нацистской Германией ущерб в ходе Второй мировой войны.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Матеуш Моравецкий
Матеуш Моравецкий
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.