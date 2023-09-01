Россия подтвердила желание сохранить дипотношения с Японией

Однако Токио реализует антироссийские меры

Москва поддерживает сохранение дипломатических отношений с Токио и открыта к диалогу. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу, 1 сентября.

Дипломат подчеркнул, что Япония — "это все равно наш сосед", хотя российская сторона, безусловно, "не будет бегать за японскими коллегами и соседями, предлагать им что-то".

Лавров предложил подождать, "когда отрезвление настанет" — после этого посмотрим, как они будут действовать, как они будут работать".

При этом спикер МИД Мария Захарова адресовала вопрос об антироссийских санкциях Токио главе внешнеполитического ведомства Японии Ёсимасе Хаяси в ответ на его высказывание о том, что празднование в России Дня победы над милитаристской Японией "может спровоцировать "эмоциональное противостояние" между народами двух стран", сообщает ТАСС.

Главным спорным вопросом между Россией и Японией остается российский суверенитет над Курильскими островами. В Синей книге по дипломатии за 2023 год, выпущенной японскими властями, утверждается, что Северные территории (японское название части островов Курильской гряды, на которые претендует Токио) принадлежат Японии, а Россия является их незаконным оккупантом.

Кроме того, Лавров заявил, что Япония и Южная Корея уже подают сигналы о том, что они не прочь разместить на своей территории американское ядерное оружие или обзавестись своим собственным. По его словам, части военной инфраструктуры НАТО планируется передвигать в Индо-Тихоокеанский регион.

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