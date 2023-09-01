ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россия подтвердила желание сохранить дипотношения с Японией

12:37
  • пятница
  • 01 сентября 2023

Однако Токио реализует антироссийские меры

Москва поддерживает сохранение дипломатических отношений с Токио и открыта к диалогу. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу, 1 сентября.
Россия не разрешила Японии возобновить поездки "по обмену" на Курилы

Дипломат подчеркнул, что Япония — "это все равно наш сосед", хотя российская сторона, безусловно, "не будет бегать за японскими коллегами и соседями, предлагать им что-то".

Лавров предложил подождать, "когда отрезвление настанет" — после этого посмотрим, как они будут действовать, как они будут работать". 

При этом спикер МИД Мария Захарова адресовала вопрос об антироссийских санкциях Токио главе внешнеполитического ведомства Японии Ёсимасе Хаяси в ответ на его высказывание о том, что празднование в России Дня победы над милитаристской Японией "может спровоцировать "эмоциональное противостояние" между народами двух стран", сообщает ТАСС.

Главным спорным вопросом между Россией и Японией остается российский суверенитет над Курильскими островами. В Синей книге по дипломатии за 2023 год, выпущенной японскими властями, утверждается, что Северные территории (японское название части островов Курильской гряды, на которые претендует Токио) принадлежат Японии, а Россия является их незаконным оккупантом.

Кроме того, Лавров заявил, что Япония и Южная Корея уже подают сигналы о том, что они не прочь разместить на своей территории американское ядерное оружие или обзавестись своим собственным. По его словам, части военной инфраструктуры НАТО планируется передвигать в Индо-Тихоокеанский регион.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Владимир Путин и Синдзо Абэ
Владимир Путин и Синдзо Абэ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.