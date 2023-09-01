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На Украине решили втрое увеличить военный сбор для населения

12:38
  • пятница
  • 01 сентября 2023

Его платят все украинцы с 2014 года

Военный налог для физических лиц на Украине хотят увеличить с 1 января 2024 года в три раза. Соответствующие поправки разработало украинское Министерство финансов.

С 2014 года ставка военного сбора для всех физлиц на Украине составляет 1,5% от начисленной заработной платы. Этот показатель предлагается увеличить до 4,5%.

Это, по подсчетам Минфина Украины, позволит в 2024 году собрать 8,4 миллиарда гривен (227,8 миллиона долларов) в месяц, сообщает РИА Новости.

Ранее бывший разведчик ВС США Тони Шаффер заявил, что решение главы киевского режима Владимира Зеленского о проведении новой мобилизации компании указывает на переход украинской армии от контрнаступления к обороне.

При этом китайские СМИ писали, что украинские мужчины уклоняются от мобилизации из-за очевидного провала наступательных действий ВСУ — неудачи украинских военных на отдельных направлениях фронта в зоне СВО привели к значительному падению "морального духа" населения Украины.

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