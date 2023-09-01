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Sky News: Киев будет сожалеть о назначении нового главы Минобороны Британии

12:46
  • пятница
  • 01 сентября 2023

Лондон сократит финансирование ВСУ

Сдержанная политика нового главы Минобороны Великобритании Гранта Шаппса в отношении Украины заставит киевский режим "вспоминать добрым словом" экс-министра оборонного ведомства Бена Уоллеса. Об этом в интервью новостному телеканалу Sky News заявил эксперт по международным отношениям Доминик Уайкорн.  

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Напомним, что накануне Уоллес направил премьер-министру Великобритании Риши Сунаку прошение об отставке. По данным СМИ, одной из возможных причин такого решения уже экс-министра обороны Соединенного королевства является скандал, который произошел на саммите НАТО в Вильнюсе. Как передавали западные информагентства, в ходе выступления Уоллес обвинил украинских политиков в неблагодарности за предоставляемую США и ЕС военную и финансовую помощь.

"Об отставке Уоллеса будут сожалеть не только в военных кругах, но и в Киеве", - заявил Уайкорн, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом аналитик подчеркнул, что именно активная поддержка Украины бывшим министром обороны Британии привела к передаче ВСУ "огромного количества" вооружений. По его словам, новый глава оборонного ведомства, в отличие от своего предшественника, будет проводить более "сдержанную и осторожную политику" в отношении главы киевского режима Владимира Зеленского.  

Ранее журналисты новостного портала Breitbart сообщили, что Украины утратила ближайшего союзника из-за отставки главы Минобороны Великобритании Бена Уоллеса. По данным аналитиков портала, именно Уоллес курировал "украинское направление" в британском правительстве.

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