В Японии нашли тритий у места сброса воды с АЭС "Фукусима"

Ситуация на станции под контролем

В Японии впервые обнаружили тритий в морской воде рядом с местом сброса воды с АЭС "Фукусима-1".

Радиоактивный изотоп водорода зафиксировали на северо-восточной границе примыкающего к АЭС порта, передает РИА Новости. Концентрация трития составила 10 беккерелей на литр, что является нижней границей так называемого уровня выявления.

Допустимая концентрация трития в питьевой воде является 10 тысяч беккерелей на литр. Для случая с Японией установлен лимит в 700 беккерелей на литр. Если он будет превышен, то сброс воды с "Фукусимы" будет остановлен.

В марте 2011 года в Японии произошло землетрясение, которое вызвало цунами. Гигантская волна обрушилась на АЭС "Фукусима-1". Из строя вышли сразу три реактора. Авария стала самой масштабной с момента происшествия на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

В разрушенной АЭС скопилось более миллиона тонн воды, которая использовалась для охлаждения реакторов. В 2021 году японские власти объявили о планах постепенного сброса воды в океан после специальной обработки. Вода очищена от радиоактивных веществ, правда, она содержит изотоп водорода - тритий. Сброс планируют производить в течение 30 лет под наблюдением МАГАТЭ.

24 августа 2023 года начался сброс первой партии воды. В Тихий океан планируют сливать по 460 тонн жидкости в сутки.

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