Подозреваемого по делу о пожаре в Геленджике арестовали за прием наркотиков

Мужчина был неоднократно судим

Мужчину, подозреваемого по делу о крупном лесном пожаре в Геленджике, арестовали за употребление наркотических веществ. Об этом в пятницу, 1 сентября, рассказали в прокуратуре Краснодарского края.

Как отметили в правоохранительных органах, 40-летний Роман Коваленко был неоднократно судим, в последний раз — по части 1 статьи 228 (незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Сейчас он взят под административный арест за употребление наркотиков.

При этом он остается фигурантом дела об уничтожении или повреждении лесных насаждений вследствие пожара, сообщает РИА Новости.

Как установило следствие, крупный природный пожар вспыхнул в Геленджике по вине одного из местных жителей. Огонь охватил площадь в 118 гектаров.

К тушению была привлечена авиационная группировка в составе трех вертолетов Ми-8 и двух самолетов Бе-200. Авиация сбросила за одни лишь сутки более 400 тонн воды.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"