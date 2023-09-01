Официального подтверждения этой информации не было

В ходе мобилизации в ряды Вооруженных сил Украины "начали забирать уже и в Киеве 50 плюс". Об этом в пятницу, 1 сентября, рассказала одна из жительниц украинской столицы.

По словам женщины, мобилизовали супруга ее коллеги — мужчине "сильно за пятьдесят".

Очевидцы утверждают, что повестки выдают во всех людных местах: на остановках транспорта, в магазинах, в парках. По словам одного из них, представители призывной комиссии блокировали рано утром одно из общежитий столицы, поголовно мобилизовали всех мужчин, приехавших на заработки и на тот момент находившихся там, сообщает ТАСС.

Ранее генерал армии США в отставке Дэвид Петреус заявлял, что киевский режим планирует мобилизовать все оставшиеся силы из-за провала летнего контрнаступления ВСУ. Как отметил аналитик, украинские власти планируют "значительно усилить" набор новобранцев в ряды ВСУ в рамках объявленной в начале конфликта мобилизации.

При этом бывший разведчик ВС США Тони Шаффер заявил, что решение главы киевского режима Владимира Зеленского о проведении новой мобилизации компании указывает на переход украинской армии от контрнаступления к обороне.

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