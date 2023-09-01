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Reuters: порядка 50% населения Германии опасается краха экономики

13:21
  • пятница
  • 01 сентября 2023

Немцы разочарованы политическим курсом страны

Около половины населения ФРГ опасаются краха экономики из-за текущего курса политического истеблишмента страны, передает информагентство Reuters со ссылкой на социологическое исследование Институтом демоскопии Алленсбах.

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Как отметили авторы публикации, только за первые шесть месяцев текущего года уверенность простых граждан Германии в "экономической силе" страны резко сократилась. Так, по данным исследования, порядка половины немецких граждан опасаются, что через 10-15 лет ФРГ утратит статус одной из ведущих экономик мира. При этом в исследовании также добавили, что год назад такой точки зрения придерживалось всего лишь около 30 процентов населения страны.

Авторы публикации подчеркнули, что такие показатели социологического исследования указывают на недостатки текущей внешнеполитической стратегии правительства Германии. По мнению аналитиков издания, именно антироссийская политика немецких властей привела к снижению покупательской способности большей части граждан ФРГ.

Ранее журналисты издания Handelsblatt сообщили, что России удалось одержать "промежуточную победу" в экономическом противостоянии со странами Запада. По данным аналитиков издания, несмотря на экономические рестрикции США и ЕС, российские власти смогли нарастить экспорт энергоносителей.   

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