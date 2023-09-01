Собянин открыл два новых корпуса МГТУ имени Баумана

Новые технологические возможности

Ютиться в приспособленных помещениях и обращаться за помощью в сторонние организации студентам МГТУ им. Баумана больше не придется. Для реализации самых амбициозных научных проектов у них теперь есть собственное технологическое пространство. В университете открылся новый научно-образовательный корпус.

"Весь корпус будет пронизан лабораториями учебными, исследовательскими. То есть это такие новые возможности для ребят, для студентов. Это не приспособленное здание, а спроектированное и построенное под учебно-научные нужды сегодняшнего дня", - отметил Анатолий Александров, президент МГТУ им. Баумана.

В ближайшее время в здание появятся станки и производственные комплексы, оборудуют лаборатории для исследований и экспериментов. Здесь разместятся сразу семь кафедр университета. В День знаний сертификат о передаче корпуса вручил студентам МГТУ мэр Москвы Сергей Собянин.

"Бауманка сам по себе крутой университет. Здесь слов нет. Очень важна среда. Вот видите, благоустройство вокруг сделали, новые современные корпуса. Это не только стены. Это новое оборудование, новые технологические возможности. Совместный проект с правительством России по поручению президента. Новые технологические возможности в наших университетах", - сказал глава города.

Завершилась реставрация и знаменитых Фанагорийских казарм. Постройка 18 века имеет статус культурного наследия. Раньше принадлежало Министерству обороны. После передачи двухэтажного здания университету оно было полностью отреставрировано. Здесь заработает "Дворец технологий" МГТУ. Также будут принимать абитуриентов, работать с аспирантами, а парадные помещения подходят для проведения научных форумов и культурных мероприятий.

"Уникальный объект. Мы попросили военных отдать его. Это был их химический центр технологический. Большие работы были проведены, чтобы освободить его. Ну а историю вы знаете. Здесь и стог был, и сенат был, Фанагорийские казармы Суворовского полка", - добавил мэр.

Новые учебные и научно-исследовательские корпуса МГТУ им. Баумана начали возводить и реконструировать по поручению Владимира Путина. В будущем году завершится строительство еще четырех секторов. Это центральный кластер, состоящий из пяти зданий, многофункциональный комплекс "Квантум-парк" для презентаций и выставок, исследовательский центр, химическая лаборатория и общежитие, рассчитанное на проживание почти двух с половиной тысяч студентов.

Илья Данильцев, "ТВ Центр"

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