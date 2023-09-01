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Москвичи сходили на экскурсию во флагманский центр Филатовской больницы

15:05
  • пятница
  • 01 сентября 2023

Он только готовится к открытию

В больницу имени Филатова обычно попадают те, кому нужна помощь. Но сегодня двери открыты для всех желающих. Здесь совсем скоро начнет работу новый флагманский центр, а пока в комплексе нет пациентов - внутрь пускают на экскурсию.
Собянин: В уникальной операционной флагманского центра ГКБ № 15 им. Филатова установили оборудование

"Мы являемся частью большого проекта, только что начатого. Это открытые экскурсии в новые медицинские учреждения города Москвы. В ближайшие два выходных к нам может прийти любой не-медик. И посмотреть своими глазами условия, в которых будет в самое ближайшее время оказываться неотложная помощь", - сказал Олег Аверков, заместитель главного врача ГКБ № 15.

Вместе с врачами можно пройти маршрутом оказания экстренной медицинской помощи. Машина скорой заезжает в теплый тамбур. Затем пациента доставляют в приемное отделение, где распределять поток людей - помогают цифровые алгоритмы.

Мощность флагманского центра - 200 пациентов в сутки. Первичную диагностику проводят сразу у кровати, ходить по кабинетам не нужно. В арсенале врачей самое современное оборудование: КТ, МРТ, рентген-комплексы. Всем необходимым оснащены реанимации и противошоковые залы. Для оперативных вмешательств - девять операционных. Среди них - уникальная гибридная. Здесь бригада хирургов при необходимости может одновременно проводить сразу несколько операций.

На экскурсии можно попасть на крышу Флагманского центра. Чем не терапия от начала сезонной хандры. Желающие могут примерить медицинскую форму. И посмотреть вертолет санавиации.

Флагманские центры - новый этап развития московского здравоохранения. С их открытием оказание экстренной медицинской помощи выходит на принципиально новый уровень. Всего в столице будет шесть такий объектов. В январе открылся флагманский центр в больнице имени Вересаева, в марте - в знаменитом Склифе. Сейчас в их строй встает ГКБ имени Филатова. Экскурсии обещают провести и на выходных - 2 и 3 сентября. Записаться может любой желающий на сайте департамента здравоохранения Москвы. 

Петр Вершинин, "ТВ Центр"

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Филатовская больница
Филатовская больница
Филатовская больница
Филатовская больница
Филатовская больница
Филатовская больница
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