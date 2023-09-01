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В багаже пассажира во "Внуково" обнаружили 12 мертвых фенеков

15:00
  • пятница
  • 01 сентября 2023

Мужчина летел из Каира транзитом через Стамбул

Внуковские таможенники обнаружили в багаже пассажира 12 мертвых лисичек-фенеков.

Мужчина летел из Каира транзитом через Стамбул. Во время прохождения "зеленого" коридора его чемодан показался подозрительным служебной собаке. Оказалось, что там, среди испорченных фруктов и вяленой рыбы, лежали бездыханные зверьки. Никаких документов на них у хозяина не было. Он пояснил, что фенеков приобрел на рынке в Каире за 600 долларов для разведения. В отношении перевозчика лисичек уже возбуждено административное дело, назначены экспертизы. 

"Он уточнил, что ориентировочный возраст животных составляет 4-5 месяцев, однако продавец не предоставил на них каких-либо документов. Также россиянин рассказал, что периодически завозит экзотических животных для эстетического удовольствия и профессионального интереса. Лисицы изъяты и переданы в государственный Дарвиновский музей, куда также направлены сотрудники Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления для проведения экспертизы", - сообщили во Внуковской таможне.

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