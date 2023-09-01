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В центре Грабаря реставрируют старинные Царские врата

15:14
  • пятница
  • 01 сентября 2023

Три века назад они украшали собор в Переславле-Залесском

Девятнадцатый, восемнадцатый, семнадцатый. Это не количество взмахов кистью, а века, которые раскрываются в процессе работы реставраторов.

Специалисты центра Грабаря всякое видели на своём веку, но эти Царские врата из Переславль-Залесского музея-заповедника их удивили. Работа резчика, спрятанная под слоями краски, золота и серебра, - тончайшая! На протяжении веков врата ни разу не реставрировали, лишь закрашивали.

Слоем золота врата покрыли в 18-м веке, когда началась мода на барокко. Реставраторы вместе с химиками изучают слой за слоем, словно читают древнюю книгу. И восстанавливают чудом уцелевшее сокровище уже третий год - по частям.

Эти врата создавались для церкви Введения во храм в Рыбацкой слободе. Место такой красоты, что дух захватывает. Бескрайнее Плещеево озеро, прозрачное небо и тонкие облака. Может, именно они и вдохновили неизвестного резчика на создание шедевра, один рисунок которого покорил строгое жюри знаменитой Парижской выставки.

Увы, в 1930-м церковь разрушили. Не осталось ни икон, ни алтаря.

"Сотрудникам музея, возглавляемым в то время Константином Ивановичем Ивановым, удалось вывезти из храма уникальные по красоте Царские врата. Сохранив, таким образом их для потомков", - рассказала Юлия Братко, хранитель фонда деревянной полихромной скульптуры и дерева Переславль-Залесского музея-заповедника.

За реставрацию уникальных врат не брался никто - настолько аварийным было их состояние. Специалисты центра Грабаря взялись - и не пожалели. Сейчас рады каждому новому фрагменту.

Такие деревянные скульптуры - большая редкость. Резчик вложил в них всю душу. Как и автор "Тайной вечери" из церковно-археологического музея при Троице-Сергиевой Лавре. Это тоже 18-й век, тоже - резное дерево. И проблемы - те же.

Здесь все зафиксируют, укрепят, восстановят. И вдохнут жизнь, сохранив главное - нашу историю. 

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр"

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Реставрация старинных Царских врат
Реставрация старинных Царских врат
Реставрация старинных Царских врат
Реставрация старинных Царских врат
Реставрация старинных Царских врат
Реставрация старинных Царских врат
Реставрация старинных Царских врат
Реставрация старинных Царских врат
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