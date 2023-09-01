В центре Грабаря реставрируют старинные Царские врата

Три века назад они украшали собор в Переславле-Залесском

Девятнадцатый, восемнадцатый, семнадцатый. Это не количество взмахов кистью, а века, которые раскрываются в процессе работы реставраторов.

Специалисты центра Грабаря всякое видели на своём веку, но эти Царские врата из Переславль-Залесского музея-заповедника их удивили. Работа резчика, спрятанная под слоями краски, золота и серебра, - тончайшая! На протяжении веков врата ни разу не реставрировали, лишь закрашивали.

Слоем золота врата покрыли в 18-м веке, когда началась мода на барокко. Реставраторы вместе с химиками изучают слой за слоем, словно читают древнюю книгу. И восстанавливают чудом уцелевшее сокровище уже третий год - по частям.

Эти врата создавались для церкви Введения во храм в Рыбацкой слободе. Место такой красоты, что дух захватывает. Бескрайнее Плещеево озеро, прозрачное небо и тонкие облака. Может, именно они и вдохновили неизвестного резчика на создание шедевра, один рисунок которого покорил строгое жюри знаменитой Парижской выставки.

Увы, в 1930-м церковь разрушили. Не осталось ни икон, ни алтаря.

"Сотрудникам музея, возглавляемым в то время Константином Ивановичем Ивановым, удалось вывезти из храма уникальные по красоте Царские врата. Сохранив, таким образом их для потомков", - рассказала Юлия Братко, хранитель фонда деревянной полихромной скульптуры и дерева Переславль-Залесского музея-заповедника.

За реставрацию уникальных врат не брался никто - настолько аварийным было их состояние. Специалисты центра Грабаря взялись - и не пожалели. Сейчас рады каждому новому фрагменту.

Такие деревянные скульптуры - большая редкость. Резчик вложил в них всю душу. Как и автор "Тайной вечери" из церковно-археологического музея при Троице-Сергиевой Лавре. Это тоже 18-й век, тоже - резное дерево. И проблемы - те же.

Здесь все зафиксируют, укрепят, восстановят. И вдохнут жизнь, сохранив главное - нашу историю.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"