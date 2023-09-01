Кремль официально анонсировал переговоры Путина и Эрдогана в Сочи

Уже в ближайший понедельник

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проведут переговоры в Сочи 4 сентября в середине дня, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, слова которого приводит РИА Новости.

Ранее СМИ писали, что президенты могут обсудить новую формулу для зерновой сделки.

Источники уточнили, что предстоящие переговоры политиков прояснят перспективы реализации черноморской инициативы, при этом в отношении будущего зерновой сделки на эту встречу возлагают "очень большие надежды".

Кроме того, ожидается, что лидеры затронут вопросы создания газового хаба в Турции и строительство атомной электростанции "Аккую".

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