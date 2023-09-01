Песков пообещал особый интерес ВС России к военным заводам Запада на Украине

Они станут законными мишенями для ударов

Организация на Украине оружейных производств западных государств не будет способствовать урегулированию конфликта. Такое заявление сделал в пятницу, 1 сентября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Чиновник подчеркнул, что "принципиально изменить ситуацию это не может, это не может также каким-то образом повлиять на предопределенность успешного выполнения и завершения специальной военной операции".

При этом спикер Кремля предупредил, что любые объекты по производству вооружений на Украине становятся объектом для особого внимания российских военных, сообщает "Интерфакс".

Ранее на Украине стартовало строительство завода по производству турецких беспилотников Bayraktar. Ожидается, что производство боевых БПЛА Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci на Украине начнется в 2025 году.

В июле глава Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что предприятия по обслуживанию и ремонту военной техники, в том числе и танков Leopard, будут введены в эксплуатацию уже "через несколько недель".

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