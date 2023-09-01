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Песков прокомментировал слухи об источнике атаки БПЛА на Псков

13:59
  • пятница
  • 01 сентября 2023

Появлялись сообщения, что атака исходила с территории России

Вопросы, касающиеся атаки беспилотников на Псков, следует задавать Министерству обороны России. Такое заявление в пятницу, 1 сентября, сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Чиновника попросили прокомментировать заявление Украины о том, что атака на аэродром Пскове якобы осуществлялась с территории России.

Спикер Кремля в ответ порекомендовал обратиться за разъяснениями по данному поводу к российским военным, сообщает ТАСС.

В ночь на 1 сентября псковский губернатор Михаил Ведерников рассказал, что пост контроля воздушного пространства в Псковской области принял меры по нейтрализации единичного неопознанного объекта.

До того киевский режим предпринял попытку атаковать беспилотниками аэропорт Пскова. Песков подчеркнул, что верховный главнокомандующий Владимир Путин постоянно и оперативно получает всю информацию, связанную с ситуацией "как в рамках самой СВО, так и вокруг операции, и, конечно, что касается таких массированных атак".

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