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В Польше назвали учения ОДКБ "элементом психологической войны"

13:50
  • пятница
  • 01 сентября 2023

Варшава всерьез опасается эскалации конфликта

Варшава воспринимает учения ОДКБ в Белоруссии в качестве "элемента психологической войны" против стран "коллективного" Запада. Об этом в ходе выступления, приуроченного к годовщине начала Второй мировой войны, заявил глава МВД Польши Мариуш Каминьский.

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Напомним, что совместные учения России и Белоруссии под названием "Боевое братство-2023" начались в ночь с четверга на пятницу. По данным Минобороны России, учения продлятся в течение недели – до 6 сентября включительно.

Как отметил министр, на данный момент на территории Белоруссии проходят совместные учения ВС Москвы и Минска. По мнению Каминьского, российско-белорусские учения "не случайно" начались именно в канун годовщины начала Второй мировой войны.

"Это как раз тот элемент психологической войны", - констатировал Каминский, чьи слова приводит РИА Новости.

Ранее начальник объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров заявил, что в ближайшее время состав военно-политического блока может значительно расшириться. По данным офицера ВС России, в рамках военных учений "Боевое братство - 2023" примут участие военнослужащие из Саудовской Аравии, Ирана, Китая и Монголии.  

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