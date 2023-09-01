Буданов призвал перенести конфликт на территорию России

Зеленский с ним не согласен

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов предложил перенести боевые действия на территорию России.

Глава ГУР не согласился с президентом Украины Владимиром Зеленским, который ранее заявил, что конфликт не должен перейти на российскую территорию, поскольку тогда Киев рисует остаться без поддержки.

"Война должна быть перенесена на другую территорию, которая, понятно для нас, есть Россия и другие территории, где находится их влияние, для того чтобы их растянуть", - сообщил Буданов (цитата по РИА Новости).

Разведчик отметил, что чем шире будет проводиться операция, тем лучше будет для Украины.

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