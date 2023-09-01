ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Буданов призвал перенести конфликт на территорию России

14:15
  • пятница
  • 01 сентября 2023

Зеленский с ним не согласен

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов предложил перенести боевые действия на территорию России.
Зеленский потребовал у Запада 160 истребителей F-16

Глава ГУР не согласился с президентом Украины Владимиром Зеленским, который ранее заявил, что конфликт не должен перейти на российскую территорию, поскольку тогда Киев рисует остаться без поддержки.

"Война должна быть перенесена на другую территорию, которая, понятно для нас, есть Россия и другие территории, где находится их влияние, для того чтобы их растянуть", - сообщил Буданов (цитата по РИА Новости).

Разведчик отметил, что чем шире будет проводиться операция, тем лучше будет для Украины.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Кирилл Буданов
Кирилл Буданов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.