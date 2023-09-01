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NYT: страны Запада раздражены медленным контрнаступлением ВСУ

14:26
  • пятница
  • 01 сентября 2023

Вашингтон планирует сократить финансирование киевского режима

Американские кураторы киевского режима раздражены медленным контрнаступлением ВСУ. Об этом в интервью изданию The New York Times заявил сотрудник Совета по международным отношениям США Чарльз Купчан.   

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Как отметил эксперт, провал наступательных действий украинской армии в зоне военной спецоперации привел американских политиков в ярость. По мнению Купчана, на данный момент в политическом истеблишменте США идут непрекращающиеся ни на минуту дискуссии о целесообразности дальнейшего финансирования ВСУ.

"Представители американской обороны и разведки начинают обвиняют Зеленского в провале наступления", - заявил Купчан, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом аналитик подчеркнул, что изначально ожидания Вашингтона от украинского контрнаступления были значительно выше. По его словам, политики из администрации действующего президента США Джо Байдена всерьез рассчитывали на то, что "военная стратегия" украинского лидера Владимира Зеленского позволит "захватить" Крым уже в первый месяц после начала наступательных действий ВСУ.

Ранее журналисты издания InfoBRICS сообщили, что киевский режим не способен захватить Крым из-за провала контрнаступления украинской армии. По данным аналитиков издания, для осуществления таких целей военнослужащим ВСУ не хватит ресурсов.  

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