Минфин призвал ужесточить валютный контроль

ЦБ при этом предостерег от сложностей для экономических агентов

Министерство финансов России выступает за более жесткий валютный контроль в нынешней ситуации. Об этом в пятницу, 1 сентября, рассказал глава ведомства Антон Силуанов.

Министр отметил, что пока по данному вопросу его ведомство ведет дискуссию с Банком России.

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, в свою очередь, заявила, что валютные ограничения не должны создавать сложности для экономических агентов, но зеркальные меры должны сохраняться, сообщает ТАСС.

Ранее источники рассказали, что российские власти пока решили не возвращаться к нормативам обязательной продажи валютной выручки, решив обойтись мониторингом действий экспортеров. Представители бизнеса в целом согласились продавать больше выручки и без возвращения в законодательство нормы, обязывающей это делать.

При этом в апреле Минфин подтверждал, что власти рассматривают введение ежемесячного лимита на закупки валюты на внутреннем рынке в ходе крупных сделок по выкупу бизнеса предприятий, покидающих Россию.

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