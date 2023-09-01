Минфин призвал ужесточить валютный контроль

ЦБ при этом предостерег от сложностей для экономических агентов
Министерство финансов России выступает за более жесткий валютный контроль в нынешней ситуации. Об этом в пятницу, 1 сентября, рассказал глава ведомства Антон Силуанов.
Министр отметил, что пока по данному вопросу его ведомство ведет дискуссию с Банком России.
Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, в свою очередь, заявила, что валютные ограничения не должны создавать сложности для экономических агентов, но зеркальные меры должны сохраняться, сообщает ТАСС.
Ранее источники рассказали, что российские власти пока решили не возвращаться к нормативам обязательной продажи валютной выручки, решив обойтись мониторингом действий экспортеров. Представители бизнеса в целом согласились продавать больше выручки и без возвращения в законодательство нормы, обязывающей это делать.
При этом в апреле Минфин подтверждал, что власти рассматривают введение ежемесячного лимита на закупки валюты на внутреннем рынке в ходе крупных сделок по выкупу бизнеса предприятий, покидающих Россию.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"