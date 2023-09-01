ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минфин призвал ужесточить валютный контроль

14:20
  • пятница
  • 01 сентября 2023

ЦБ при этом предостерег от сложностей для экономических агентов

Министерство финансов России выступает за более жесткий валютный контроль в нынешней ситуации. Об этом в пятницу, 1 сентября, рассказал глава ведомства Антон Силуанов.
В Китае заявили о начале новой валютной эпохи после саммита БРИКС

Министр отметил, что пока по данному вопросу его ведомство ведет дискуссию с Банком России.

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, в свою очередь, заявила, что валютные ограничения не должны создавать сложности для экономических агентов, но зеркальные меры должны сохраняться, сообщает ТАСС.

Ранее источники рассказали, что российские власти пока решили не возвращаться к нормативам обязательной продажи валютной выручки, решив обойтись мониторингом действий экспортеров. Представители бизнеса в целом согласились продавать больше выручки и без возвращения в законодательство нормы, обязывающей это делать.

При этом в апреле Минфин подтверждал, что власти рассматривают введение ежемесячного лимита на закупки валюты на внутреннем рынке в ходе крупных сделок по выкупу бизнеса предприятий, покидающих Россию.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Обмен валют
Обмен валют
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.