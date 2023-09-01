ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Роскосмос" пообещал продолжить исследование Марса

14:41
  • пятница
  • 01 сентября 2023

Эта планета должна открыть много тайн, заявил глава госкорпорации

Россия уделяет огромное внимание исследованию Марса, изучение этой планеты будет способствовать пониманию принципов устройства Вселенной. Такое заявление в пятницу. 1 сентября, сделал генеральный директор "Роскосмоса" Юрий Борисов.

Как заявил Борисов, "программа по исследованию Марса будет продолжаться", поскольку "эта планета должна открыть много тайн".

Глава "Роскосмоса" уточнил, что госкорпорация работает в этом направлении совместно с Российской академией наук, сообщает ТАСС.

Российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что наша страна продолжит освоение космоса и космические исследования, в том числе на Марсе.

Тем временем инженеры МАИ разрабатывают концепцию беспилотного летательного самолета для Марса. Фактически это будет самолет-конвертоплан, который сможет подниматься вертикально, а потом переходить в горизонтальный полет.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Марс
Марс
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.