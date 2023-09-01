"Роскосмос" пообещал продолжить исследование Марса

Эта планета должна открыть много тайн, заявил глава госкорпорации

Россия уделяет огромное внимание исследованию Марса, изучение этой планеты будет способствовать пониманию принципов устройства Вселенной. Такое заявление в пятницу. 1 сентября, сделал генеральный директор "Роскосмоса" Юрий Борисов.

Как заявил Борисов, "программа по исследованию Марса будет продолжаться", поскольку "эта планета должна открыть много тайн".

Глава "Роскосмоса" уточнил, что госкорпорация работает в этом направлении совместно с Российской академией наук, сообщает ТАСС.

Российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что наша страна продолжит освоение космоса и космические исследования, в том числе на Марсе.

Тем временем инженеры МАИ разрабатывают концепцию беспилотного летательного самолета для Марса. Фактически это будет самолет-конвертоплан, который сможет подниматься вертикально, а потом переходить в горизонтальный полет.

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