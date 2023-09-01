Путин и Жапаров дали старт строительству трех русскоязычных школ в Киргизии

Выпускники получат аттестаты двух стран

Президент России Владимир Путин совестно с киргизским коллегой Садыром Жапаровым 1 сентября дали старт строительству трех русскоязычных школ.

Школы в Бишкеке, Баткене и Караколе откроются в 2026 году. Обучение будет проходить на русском языке, программа адаптирована под стандарты России и Киргизии. Выпускники школ получат аттестаты двух стран.

"Здания школ спроектированы с учетом всех стандартов безопасности", - сказал Путин по видеосвязи.

Всего Россия намерена построить в Киргизии девять школ до 2027 года.

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