Стоимость радиоактивного металла продолжит рост

Стоимость уранового концентрата впервые за последние 16 месяцев достигла максимума и составила порядка 60 долларов за один фунт, передает издание Financial Times со ссылкой на данные аналитической компании Uranium Exchange Company.

Как отметили авторы публикации, значительный рост цены на "радиоактивный метал" произошел на фоне государственного переворота в Нигере. Так, например, за аналогичные периоды прошлых лет стоимость урановой руды никогда не превышала 40-50 долларов за фунт, уточнили в издании.

При этом аналитики издания подчеркнули, что на данный момент на глобальном рынке урана происходит "большой сдвиг", который может привести к дальнейшему росту цен на урановый концентрат. Иными словами, дестабилизация ситуации на африканском континенте привела к разрушению логистических цепочек транспортировки "радиоактивной руды" в США и ЕС, заключили авторы.

Ранее журналисты информагентства Bloomberg сообщили, что западные страны продолжают испытывать зависимость от поставок обогащенного урана из России. По данным аналитиков издания, на сегодняшний день Москва является главным поставщиком урановой руды для атомных электростанций стран "коллективного" Запада.

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