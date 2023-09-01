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Киев не увидел рисков из-за размещения в Белоруссии ядерного оружия

14:59
  • пятница
  • 01 сентября 2023

Россия переместила в Белоруссию часть своего ТЯО

Украина не видит рисков для страны в связи с размещением на территории Белоруссии российского ядерного оружия. Такое заявление сделал в пятницу, 1 сентября, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

По словам политика, "для Украины риск применения ядерного оружия с территории Белоруссии нулевой".

Буданов объяснил это тем, что "там ядерное оружие — это не оружие, а способ стратегического ядерного сдерживания", сообщает ТАСС.

Ранее начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров заявил, что Россия никому не угрожает ядерным оружием, оно является гарантом безопасности всех стран — членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что ЕС и США продолжают накачивать киевский режим оружием, тем самым повышая угрозу прямого столкновения ядерных держав.

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