ЦБ призвал поддерживать постоянную готовность экономики к шоку

Необходим запас прочности, заявили в регуляторе

Необходимо поддерживать постоянную готовность экономики к шоку и необходимый запас прочности финансовой системы. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Как подчеркнула представитель регулятора, "эту заботу о запасе прочности системы нужно брать с собой дальше", сообщает ТАСС.

Ранее Набиуллина подчеркивала, что экономика России прошла 2022 год в целом хорошо, но это не должно приводить к выводу о ее неуязвимости.

При этом министр экономического развития России Максим Решетников отмечал, что тенденции в российской экономике позитивные, показатели по итогам 2023 года "приятно порадуют".

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