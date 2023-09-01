Путин и Жапаров дали старт строительству трех русскоязычных школ в Киргизии

Российские государственные деятели поздравили школьников и студентов с Днём знаний

На церемонии открытия новых школ в Ростовской и Московской областях, в Дагестане и в Мариуполе с началом учебного года президент по видеосвязи поздравил учеников и педагогов. Владимир Путин рассказал, что 1 сентября в стране открыли 160 новых учебных заведений и ещё 1300 - после реконструкции. А ранее глава государства и президент Киргизии Садыр Жапаров дали старт строительству трёх новых русскоязычных школ в Бишкеке, Баткене и Караколе. И сегодня же по традиции российские государственные деятели поздравили школьников и студентов с Днём знаний.

В воздухе - запах свежей краски, а в коридорах уже слышен заливистый детский смех! Таких новых школ к началу учебного года по всей стране открыто 160! 1300 зданий капитально отремонтировали.

"Россия призвана и дальше быть примером по созданию условий для подрастающего поколения. Для этого мы сами должны постоянно развиваться и идти вперед. В целом, за последние 4,5 года в результате реализации государственной программы развития образования условия обучения улучшены для более полутора миллионов школьников. В том числе построено более 900 новых школ. Также хорошие результаты достигнуты и по программе строительства детских садов и яслей. Удалось добиться практически 100% доступности дошкольного образования, 99%", - сообщил Путин.

На прямой связи с президентом сразу пять российских регионов. В том числе и Донецкая народная республика. Там, а еще в ЛНР, Херсонской и Запорожской областях учебный год прошел по российским программам. Ключевая задача сейчас – обновление всей образовательной инфраструктуры. Ведь проблемы, подчёркивает президент, копились годами, если не десятилетиями.

Великий и могучий изучают и в Киргизии! Преподавание на русском языке ведется более чем в 250 школах республики. Сегодня президенты Путин и Жапаров дали старт строительству сразу трех школ. Объекты должны сдать в 2025. А выпускники будут получать сразу два аттестата – российский и киргизский. Всего таких школ будет 9.

"В Киргизии русский язык является государственным – это, в общем, уникальное состояние, говорит о том, что в Киргизии придают развитию наших отношений очень большое значение", - отметил Путин.

Новые школы сегодня открылись и в Москве. Одну из них, на юге города, посетили председатель правительства и мэр. Когда еще серьезные мужчины в деловых костюмах поиграют в настольный теннис. Или совершат увлекательное гастрономическое путешествие в детство.

Каникулы в вузах тоже закончились. Однако, судя по этим проектам, лето студенты МГТУ имени Баумана, провели плодотворно и с пользой. Внедорожники, погрузчики и даже гоночный болид! Все сконструировано, а главное, собрано здесь.

Особенно эффектно автомобили смотрятся на фоне нового корпуса. Металл, стекло, но главное внутри! Это не просто здание, приспособленное для технических лабораторий. Оно сконструировано специально для них. Здесь будут станки и производственные комплексы сразу семи кафедр.

Ну а кто не мечтал о таких просторных и светлых аудиториях? "Главное не уснуть во время лекции" – всякое ведь было, шутит мэр. Отреставрировали и знаменитые "Фанагорийские казармы" 18 века. Теперь здесь Дворец технологий МГТУ. Еще один университетский корпус.

"Бауманка сам по себе - крутой университет. Здесь слов нет, но очень важна среда. Вы видите, какое благоустройство вокруг сделано хорошее. Новые современные корпуса. Это не только стены, но и новое оборудование. Новые технологические возможности. Это совместный проект с правительством России. По поручению президента, новые технологические возможности наших университетов", - сказал Собянин.

О новых возможностях с учениками гимназии Примакова говорил и глава нашего МИДа. А со студентами МГИМО обстоятельный разговор о внешней политике.

"Линия у Запада, тот курс, который был провозглашён с целью нанесения России стратегического поражения, он никуда не исчезнет в обозримом будущем. И мы это прекрасно понимаем. И в любом случае, даже если вдруг по какому-то непонятному велению свыше Запад предложит нам вернуться к более-менее нормальным контактам, мы уже будем думать, стоит ли нам это делать. А если стоит, то в каких областях", - заявил Сергей Лавров.

В любом случае, именно им - таким разным студентам и школьникам - предстоит вершить будущее нашей страны! Пройдя перед этим тернистый путь к знаниям.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр"

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