Путин поздравил Сергея Гармаша с 65-летием

Президент отметил яркий талант и мастерство артиста

Сергей Гармаш празднует юбилей. Народному артисту Российской Федерации - 65. С днем рождения именинника поздравил Владимир Путин - телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Президент отметил яркий талант, мастерство артиста, а также его преданность любимому делу. Сергей Гармаш - один из самых обаятельных и узнаваемых актеров. На его счету больше 150 картин - "Стиляги", 12", "Каменская", "Чебурашка".

Сейчас трудно поверить, но об актерском поприще он вовсе не мечтал. Будущий народный артист родился в Херсоне, в простой рабочей семье. Гармаш собирался в мореходное училище, а в театральное заглянул лишь по просьбе матери. Поступил с первого раза. После службы в армии отправился в Москву.

Сейчас в фильмографии актера около 200 ролей. А ведь был еще "Современник ", в котором актер служил 36 лет. Отмечать юбилей Гармаш собирается без пышных торжеств, в кругу семьи.

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