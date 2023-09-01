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Путин рассказал о новом всероссийском семейном конкурсе

18:03
  • пятница
  • 01 сентября 2023

Президент провел открытый урок "Разговор о важном"

Владимир Путин сегодня, в День знаний, провел открытый урок "Разговор о важном". Во встрече в мастерской управления "Сенеж" в подмосковном Солнечногорске приняли участие 30 школьников. Это ребята, победившие в международных олимпиадах и конкурсах и в целом добившиеся выдающихся результатов в учебе.

"Разговор о важном" - один из проектов платформы "Россия - страна возможностей", созданной по инициативе президента. За пять лет работы участниками 26 её программ стали 20 миллионов человек из всех регионов России, а также 150 стран.

Владимир Путин рассказал молодым людям о новом конкурсе - в нем будут участвовать целые семьи. А его цель - сохранение и развитие традиционных ценностей. В ходе неформальной беседы со школьниками президент привел пример из истории своей собственной семьи.

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Владимир Путин проводит открытый урок "Разговор о важном"
Владимир Путин проводит открытый урок "Разговор о важном"
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