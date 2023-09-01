ВС России уничтожили около 1 тысячи боевиков ВСУ на запорожском направлении

Российские силы нанесли пять массированных ударов по пунктам управления и аэродромам

Российские силы нанесли пять групповых массированных ударов по объектам ВСУ в период с 25 августа по 1 сентября. Целями высокоточного оружия большой дальности стали пункты управления, центры радиотехнической разведки, объекты портовой инфраструктуры, склады боеприпасов и западного вооружения, а также аэродромы, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам Конашенкова, цели ударов достигнуты. Нарушено управление стратегической системой радиопомех ВСУ, уничтожены комплексы ПВО, реактивные системы залпового огня, бронетехника. Поражены цеха по сборке безэкипажных катеров, которые киевский режим использовал для терактов.

По данным Минобороны, на Запорожском направлении в течение недели ВСУ предприняли 44 безуспешные атаки на российские позиции. Украинское командование перебрасывает на это направление одно из последних соединений стратегического резерва– 71-ю егерскую бригаду. Тем не менее, все атаки противника отражены, уничтожено более 960-ти украинских военных, 24 бронированные машины и 45 орудий полевой артиллерии, сообщил генерал на брифинге.

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