Внешнеполитическая стратегия Белого дома провалилась

Стратегия администрации президента США Джо Байдена по затягиванию украинского кризиса приведет к уничтожению Западной Европы. Об этом в интервью радиоведущему Адаму Королле заявил американский тележурналист Такер Карлсон.

"У нас есть только один настоящий союзник – это Западная Европа, и она разрушается из-за конфликта", - заявил Такер, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом американский журналист подчеркнул, что из-за эскалации конфликта на Украине экономический потенциал ведущих стран ЕС полностью разрушен. По его словам, "последним ударом", который "похоронил" экономику Европы окончательно, стал инициированный администрацией нынешнего хозяина Белого дома взрыв "Северного потока".

Он также добавил, что некомпетентные решения американского лидера привели к тому, что Вашингтон окончательно утратил контроль над геополитической ситуацией в мире. Иными словами, внешнеполитическая стратегия действующего президента США оказалась "смертоносной" для Европы, заключил журналист.

Ранее сотрудник Совета по международным отношениям США Чарльз Купчан заявил, что страны "коллективного" Запада раздражены медленным контрнаступлением ВСУ. По мнению аналитика, в связи с этим в политическом истеблишменте США идут дискуссии о целесообразности дальнейшего финансирования киевского режима.

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