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Более десяти коммерческих, деловых и производственных объектов построили в ТиНАО с начала года

15:26
  • пятница
  • 01 сентября 2023

Город строго придерживается принципа сбалансированной застройки районов

Более десяти коммерческих, деловых и производственных объектов построили на территории Троицкого и Новомосковского округов (ТиНАО) в этом году. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв.

По его словам, в процессе развития новых территорий город строго придерживается принципа сбалансированной застройки районов.

"Наряду со строительством жилья, возводится необходимая инфраструктура, в том числе и коммерческая недвижимость. Сегодня в ТиНАО расположено более 190 крупных, средних и малых промышленных предприятий", - рассказал Бочкарёв.

Он отметил, что Новая Москва удобна как для размещения малых предприятий, так и крупных технопарков, индустриальных и высокотехнологичных промышленных объектов, так как там есть свободные земли, принадлежащие как городу, так и инвесторам.

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